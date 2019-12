Fábio Trad homenagea APAE em sessão solene na Câmara

O deputado Fábio Trad (PSD) prestou uma homenagem a todas as APAEs do país em sessão solene no Plenário da Câmara nesta manhã de sexta-feira (6).

O Dia Nacional da APAE é comemorado em 11 de dezembro. “A APAE exerce um grande papel institucional no Brasil, atende milhares de pessoas, na psicologia, na assistência social, na capacitação, na reabilitação”, disse o parlamentar, que presidiu a mesa e comandou os trabalhos.

Trad disse que o evento reafirma a grandiosidade e o valor institucional da APAE no Brasil. “Eu fico orgulhoso de, em nome do PSD, presidir esta sessão solene homenageando todas as APAEs do Brasil porque, afinal de contas, sem elas nosso país não teria a robustez na política assistencial a milhões de pessoas”.

O presidente da Federação Nacional das APAEs, José Turozi, o presidente da Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul, Ottão Pereira, e o presidente da APAE de Campo Grande, Antônio José dos Santos Neto estavam na solenidade.

