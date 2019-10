TVE retransmite entrevista em homenagem a Ivo de Souza neste domingo

Joilson Francelino, com informações do Portal da Educativa

O Arquivo Musical deste domingo (20) presta homenagem ao violeiro Ivo de Souza, um dos maiores nomes da música sertaneja de Mato Grosso do Sul e que perdemos neste sábado (19), vítima de um acidente de trânsito um dia antes de completar 74 anos. A atração, que traz entrevista na qual o artista contou à apresentadora Miska Thomé um pouco de sua rica história, vai ao ar na TVE Cultura MS a partir das 14h30.

Ivo de Souza começou a carreira ao lado do primo, Janguinho, em 1965, apresentando-se em circos, rádios e bailões pelo Estado. Ambos tinham apenas 4 meses de diferença de idade, crescendo juntos em uma fazenda em Anhanduí, onde aprenderam a tocar violão.

Três anos depois do início das apresentações, a dupla gravou o primeiro compacto. Mas foi com “Espero ser feliz”, de Teixeirinha, que veio o primeiro sucesso. A dupla seguiu junta por muitos anos. Ivo também formou parcerias de sucesso com outros músicos, como com Edinelson.

Ivo remete a um tempo romântico do sertanejo do antigo Sul de Mato Grosso: surgiu para a música depois de outros nomes importantes, como Délio e Delinha e Amambai e Amambay, porém, alcançou igual importância como cantor e compositor. Fez duetos com muitos artistas de renome, sendo respeitadíssimo no meio –entre as consagrações, estiveram premiações no Festival de Barretos.

O acidente ocorreu na manhã de sábado, no anel viário de Campo Grande –na região de Indubrasil. O veículo era conduzido pelo próprio Ivo, teria rodado durante a chuva e acabou atingido por um caminhão. Segundo testemunhos, ele buscava lenha para a festa de 74 anos que aconteceria neste domingo, na Chácara Antarctica, em Campo Grande, organizada por seus amigos.

Assista – Memória da produção sul-mato-grossense, o Arquivo Musical tem produção de Miska Thomé (que também o apresenta) e Claudinei Pecois (diretor e editor). A edição especial vai ao ar neste domingo, às 14h30, com na TVE Cultura MS e no Portal da Educativa.

