Zeca faltou homenagem a ex-governadores por causa de viagem

O ex-governador, Zeca do PT, não pode comparecer a homenagem da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul aos ex-governadores, que ocorreu na terça-feira (13), em comemoração aos 40 anos da 1ª Constituição Estadual.

Zeca que foi governador do estado por dois mandatos, esteve ausente e não enviou representante. Em contato com a reportagem, ele esclarece que estava em Dourados, e que teria prazer em comparecer ao evento.

A comenda do Mérito Legislativo é o reconhecimento aos governadores que fizeram e fazem parte da história do estado e do parlamento Sul-Mato-Grossense. A sessão solene aconteceu no Plenário Júlio Maia.

Para o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Casa de Leis, a homenagem é importante para o reconhecimento da história de Mato Grosso do Sul. “A nossa Casa está realizando essa sessão solene dedicada às famílias e aos líderes que merecem nosso respeito e a nossa homenagem" declarou.

Estiveram presentes na cerimônia ex governadores e representantes, como o filho do primeiro governador do estado de Mato Grosso do Sul, Harry Amorim da Costa, Zeco Amorim que falou da satisfação em representar o pai, “Hoje sinto muita felicidade e muita saudade, fico muito grato a todos vocês”, afirmou Amorim.

O ex-governador também por dois mandatos André Puccinelli (MDB), foi homenageado e afirmou sentir-se honrado. “Esta homenagem nos orgulha e honra, não apenas enquanto agente político, mas enquanto cidadãos, filhos de Mato Grosso do Sul”, destacou Puccinelli.

Os governadores homenageados foram Harry Amorim da Costa, Londres Machado, Marcelo Miranda Soares, Pedro Pedrossian, Wilson Barbosa Martins, Ramez Tebet, José Orcírio Miranda dos Santos, André Puccinelli e Reinaldo Azambuja. O neto do ex-governador Pedro Pedrossian representou o avô na homenagem.

Deixe seu Comentário

Leia Também