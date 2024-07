Projeto pode impor que pessoas diagnosticadas com autismo iniciem tratamento em 60 dias

Acontece nesta terça-feira (9)a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados sobre prazos para iniciar o tratamento das pessoas que receberem o diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA).

Deve ser discutido o Projeto de Lei 1589/24, que fixa prazo de 60 dias para o início do tratamento após diagnóstico, seja ele do Sistema Único de Saúde (SUS) ou por planos privados. Aproposta aguarda votação na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

O debate atende a pedido do relator, deputado Glaustin da Fokus (Pode-GO) e será realizado a partir das 16h (Horário de Brasília).

O deputado quer ouvir profissionais de saúde, pais de crianças com TEA, indivíduos autistas e organizações não governamentais sobre o assunto. "Diferentes perspectivas podem ser apresentadas, ajudando a enriquecer a compreensão do assunto e a encontrar soluções mais abrangentes e equilibradas", afirma o parlamentar.

A audiência será interativa, e as perguntas podem ser enviadas pelo link https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/73063.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também