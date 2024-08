Região de Campo Grande contratou 14.489 pessoas com carteira assinada em junho

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou os dados de contratações de junho e conforme o levantamento, Campo Grande registrou a contratação de 14.489 trabalhadores, e 14.529 demissões no mês.

A maioria dos contratados (62,05%) possuía ensino médio completo, totalizando 8.991 pessoas. Além disso, 28,41% dos novos empregados tinham idades entre 18 e 24 anos. O setor de serviços se destacou como o maior empregador no período.

As cidades que mais contrataram em Mato Grosso do Sul, foram Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia com 11.615, 950 e 651 contratações, respectivamente. Essas cidades também lideraram nas demissões.

Os municípios da região incluem: Bandeirantes, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos.

