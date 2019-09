Reinaldo promove policiais e bombeiros

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O governador Reinaldo Azambuja promoveu nesta terça-feira (3) policiais militares, civis e bombeiros de carreira. As promoções estão disponíveis no DOE. Clique aqui para acessar os decretos.

Polícia Militar

Em relação à Polícia Militar, foram publicados 10 decretos de pessoal, com efeitos a contar de 5 de setembro, sendo eles de:

Promoção por merecimento ao Posto de Coronel QOPM;

Promoção de 6 tenentes-coroneis QOPM ao posto de Coronel QOPM;

Promoção por merecimento ao posto de Coronel QOS-1/M&0;

Promoção 1 tenente-coronel QOS-1/M&0;

Promoção por antiguidade ao posto de Tenente-Coronel QOPM ;

Promoção por merecimento ao posto de Tenente-Coronel QOPM;

Promoção por antiguidade ao posto de Major QOPM ;

Promoção por merecimento ao posto de Major QOPM;

Promoção por antiguidade ao posto de Capitão QOPM;

Promoção por antiguidade ao posto de Primeiro Tenente QOPM;

Promoção por antiguidade ao posto de Primeiro Tenente;

Promoção por antiguidade ao posto de Segundo Tenente QOPM

Policias Civis

Na relação, seguem promoções por antiguidade e merecimento para Delegado da Polícia Civil (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe), Escrivão (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe), Investigador (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe), Perito Criminal (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe), Perito Médico Legista (só 2ª Classe), Perito Papiloscopista (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe) e Agente de Polícia Científica (Classe Especial, 1ª e 2ª Classe).

Corpo de Bombeiros

Para as ascensões das carreiras do Corpo de Bombeiros, foram publicados 12 decretos de pessoal, referentes às promoções de 2 de julho de 2018 e 25 de setembro de 2018, contemplando 44 nomes. As promoções por merecimento e antiguidade na corporação;

- 02 de julho de 2018

Promoção posto de Coronel BM;

Promoção ao posto de Tenente- Coronel BM;

Promoção por merecimento ao posto de Major BM;

Promoção por merecimento ao posto de Major BM ;

Promoção por antiguidade ao posto de Major BM;

Promoção por antiguidade ao posto de Capitão BM;

Promoção por antiguidade ao posto de Primeiro-Tenente BM;

- 25 de setembro de 2018

Promoção por antiguidade ao posto de Segundo-Tenente;

Promoção por antiguidade ao posto de Tenente-Coronel BM;

Promoção por antiguidade ao posto de Primeiro-Tenente BM;

Promoção, por merecimento, ao posto de Major BM;

