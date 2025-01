Riedel autoriza concurso público para cargos na Polícia Judiciária

O governador Eduardo Riedel assinou o decreto autorizando a realização do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento em cargo efetivo da Categoria Funcional de Agente de Polícia Judiciária.

Serão 400 vagas no total, sendo 300 na função de investigador de Polícia Judiciária e 100 na função de escrivão de Polícia Judiciária, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) serão responsáveis pela realização do concurso, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos.

Em breve, um edital específico informará as fases e os requisitos para aprovação em cada uma das funções, as modalidades das provas, seus conteúdos e forma de avaliação, requisitos legais para a investidura no cargo e o prazo de validade do Concurso Público.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também