Riedel participa de conferência e discute logística com governador de Santa Cruz

Durante encontro entre os governadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e do departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera na sexta-feira (9), foram discutidos assuntos que conectam cidades próximas à região de fronteira como Ferrovias, estradas e combate a incêndios.

O governador Eduardo Riedel também participou da Total Conference 2024, com uma palestra para empresários e representantes dos agronegócio sobre a potencialidades sul-mato-grossenses.

A construção de um corredor ferroviário integrando Mato Grosso do Sul a Santa Cruz foi destacada durante a conversa entre os governadores.“Fortaleceria o laço que compartilhamos historicamente. Tecnologia que nos permita ser mais eficientes, eficazes e com uma filosofia produtiva que compartilhamos com o governador Riedel”, disse Aguilera.

Durante o encontro foi reforçada a importância da união em torno dos propósitos em comum para gerar oportunidades sempre com uma visão de sustentabilidade.

Segundo Riedel, do lado brasileiro estão sendo investidos R$ 1,8 bilhão na ferrovia que vai de Corumbá, divisa com a Bolívia até Porto Esperança, são 72 quilômetros.

Ele detalhou também projetos de concessões das rodovias de Mato Grosso do Sul que geram impactos positivos na Bolívia e garantiu: “Em 25 setembro uma equipe nossa voltará a Santa Cruz, eu talvez pessoalmente retorne aqui para entender um pouco o investimento do trecho até Ururo, de 100 km de ferrovia. Essa notícia e este projeto aqui tem um impacto muito grande para os investidores sul-mato-grossenses e brasileiros. Uma perspectiva nova nesta integração regional e nas oportunidades de escoamento das commodities brasileiras”.

