Sabrina Sato se casa com vestido de noiva inspirado em Lady Di

Sabrina Sato e Nicolas Prattes selaram sua união na tarde desta sexta-feira (10) em uma cerimônia íntima na Fazenda Boa Vista, localizada em Porto Feliz, São Paulo. A celebração contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, em um evento de caráter reservado.

A apresentadora escolheu um vestido de noiva de um modelo romântico de alta-costura assinado por Giambattista Valli, que trazia uma silhueta volumosa, inspirada nos anos 1980, mais precisamente no icônico vestido de noiva da Princesa Diana.

Com saia ampla e arredondada, o vestido também contava com detalhes como tafetá, corset, drapeado, mangas dramáticas e laços, que remeteram à estética do final do século XX. O styling de Sabrina ficou a cargo de Pedro Sales, que explicou à revista "Vogue Noiva" que a noiva tinha o desejo de uma produção que exaltasse a exuberância, sem perder o toque de sofisticação.

O vestido foi confeccionado pelo estilista sem que Sabrina precisasse viajar até Paris para ajustes, com a equipe de Valli trabalhando à distância, apenas com as medidas da noiva.

Para completar o look, Sabrina usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata. Durante a festa, a apresentadora trocou o vestido de noiva por outro modelo, desta vez da grife Chloé.

Nicolas Prattes escolheu um terno da renomada grife italiana Brunello Cucinelli para a cerimônia.

Juntos oficialmente há quase um ano, o casal vive um momento de alegria, superando desafios pessoais, como a perda do bebê que Sabrina estava esperando em novembro de 2024.

