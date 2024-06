Sancionada Lei que inclui o "Estado do Pantanal" na identidade visual de MS

O governador Eduardo Riedel assinou a Lei publicada nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial do Estado que permite que a inscrição, "Estado do Pantanal", seja utilizada no logotipo “Governo do Estado de Mato Grosso do Sul”.

A logo poderá ser implantada na identificação dos órgãos do Poder Executivo. "O slogan mencionado aumenta a visibilidade do Mato Grosso do Sul tanto a nível nacional quanto internacional. Ao promover a marca pantanal, o estado se torna mais atrativo para investimentos, eventos e parcerias comerciais, e contribui para a criação de uma imagem positiva e distintiva, estimulando o desenvolvimento de outros setores, além do turismo", defende os autores da proposta, deputados Junior Mochi (MDB) e Gerson Claro (PP).

