Sanesul divulga resultado de recursos em concurso de assistente administrativo

O resultado do recurso contra o pedido de isenção da taxa de inscrição para o concurso público da Empresa de Saneamento De Mato Grosso Do Sul (Sanesul), foi divulgado no Diário Oficial desta segunda-feira (27).

A lista de recursos para as vagas exclusivamente destinadas a candidatos com deficiência, designados como Pessoas com Deficiência (PcD), foi publicada a partir da página 19 .



Para participar, o candidato deve comprovar através de Laudo médico, atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência.



Os locais e horários de realização das Provas Escritas (Objetivas) constarão em Edital específico, através de Edital que será publicado e disponibilizado no endereço eletrônico: www.fapec.org/concursos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também