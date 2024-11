Sem focos de incêndio, Bombeiros monitoram regiões pantaneiras

A equipe de geomonitoramento da Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), mantém o acompanhamento das regiões do Paiaguás, Nhecolândia e Serra do Amolar no Pantanal.



Os últimos focos de calor foram identificados ontem (10), no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN), mas com a precipitação na região ao longo da última semana, os focos de incêndio foram amenizados.



Também permanece sob vigilância a reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santa Cecília II, nas proximidades do rio Taquari por meio das bases avançadas São Sebastião Grande e Cristal.



Militares ainda permanecem de prontidão na Base Avançada do Amolar e Redário que cuida a região do Paraguai-mirim, que também teve os focos arrefecidos em razão da precipitação.



Conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ. De 1º de janeiro deste ano até 29 de outubro, a área queimada em MS e MT chega a 2.756.425 hectares o que representa uma redução de 21,1% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram queimados 3.493.275 hectares (considerada até então, a pior temporada de incêndios no Pantanal de MS)



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também