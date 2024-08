Seminário empresarial terá presença de Ministro do STJ na Capital

Na próxima quinta-feira (15), Campo Grande sediará o 1º Seminário de Insolvência Empresarial. Promovido pelo Instituto Brasileiro da Insolvência (IBAJUD) em parceria com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

O evento reunirá especialistas, acadêmicos e profissionais de destaque no Direito Empresarial e Falimentar para debater as tendências e os desafios atuais do setor no Brasil para um diálogo produtivo sobre o setor. Planejado para ocorrer em diversas regiões do Brasil, o seminário tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e discutir as últimas tendências e práticas emergentes do setor em todo o país.

O seminário será realizado no Plenário do TJMS, na Avenida Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, das 8h30 às 18h. O evento terá a presença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Dias de Moura Ribeiro, e de diversas autoridades jurídicas do Estado

O encontro também terá uma aula ministrada pelo renomado jurista Newton de Lucca, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

O programa foi estruturado em cinco painéis de discussão com o objetivo de abordar o histórico, o panorama atual e o futuro da insolvência empresarial sob diferentes perspectivas: da experiência, do Poder Judiciário, da doutrina, dos administradores judiciais e dos operadores do direito.

Breno Miranda, presidente do IBAJUD, destaca a relevância do debate em um cenário marcado pelo aumento no número de empresas que buscam reestruturação financeira. “É fundamental aprimorar continuamente os mecanismos de recuperação empresarial para encontrar soluções criativas e eficazes, mitigando os impactos negativos gerados por esses processos, tanto para as empresas e o setor agrícola, quanto para os trabalhadores, os credores e a economia como um todo”, afirma.

As inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma do Sympla. É gratuita e as vagas são limitadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também