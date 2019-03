“Serviço público tem que funcionar em dois turnos”, diz Barbosinha

O deputado José Carlos Barbosa, o "Barbosinha", sai em defesa do retorno da jornada de oito horas diárias aos 16 mil servidores estaduais – aproximadamente –, que atualmente trabalham seis horas por dia em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao JD1 Notícias nesta quarta-feira (13), Barbosinha, afirmou que o serviço público deve funcionar nos dois turnos. “Tenho a experiência de quando fui secretário da Sejusp e da vez que comandei a Sanesul, trabalhava o dia todo, observava que quando dava 13h, tinha meia dúzia de servidores para atender a população. A retomada das oito horas vem de encontro com o interesse do cidadão”, disparou.

Outro ponto que o parlamentar discorda é sobre o que o governo de Zeca do PT, alegou em 2004, ao decretar a redução, de que a medida resultaria em economia com energia e material de expediente. “Luz e cafezinho nunca quebrou a administração pública, a gente sabe muito bem disso”, rebateu.

Barbosinha defendeu o direito de manifestar e ressaltou seu respeito pela luta dos sindicatos. O deputado quer ainda alertar o estado para que dê condições de segurança e transporte aos servidores que trabalham no Parque dos Poderes, assim que a medida passar a valer. “Sabemos do perigo a noite e que devemos aumentar o transporte público, temos que dar condições e vou conversar sobre isso com o governo”, disse.

