SESAU confirma que incêndio em CAPS foi causado por paciente

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) confirmou, por meio de nota, que o incêndio ocorrido na tarde desta quarta-feira (10) no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) AD IV Fátima Medeiros foi causado por um paciente que estava internado.

Ao notarem as chamas, a equipe do CAPS fez a evacuação do prédio e acionou os Bombeiros que confirmou, após perícia inicial, que o incêndio começou após um dos pacientes da unidade incendiar um colchão. Não houveram feridos.

Os pacientes em atendimento foram direcionados para outras unidades, em razão da presença de fumaça no local. A SESAU ainda avaliará o local para saber se será possível retomar as atividades do CAPS ainda nesta quinta-feira (11).

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o incêndio foi provocado por um paciente que colocou fogo em um colchão de um dos leitos da unidade. Rapidamente foi feita a evacuação do prédio, sendo o Corpo de Bombeiros acionado.

As chamas no mobiliário foram controladas e não houve demais danos ou prejuízos.

Por precaução, os pacientes em atendimento foram direcionados para outras unidades da rede de atenção psicossocial, em razão da presença de fumaça no ambiente.

A retomada integral do funcionamento da unidade já para esta quinta-feira ainda está sendo avaliada, por ser necessário que a fumaça seja totalmente dissipada, além da remoção dos dejetos e limpeza do espaço.

Conforme mencionado, todos os pacientes estão devidamente acomodados em outras unidades da rede. Não houve nenhum ferido e nem maiores danos.

