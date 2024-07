JD1TV: CAPS pega fogo na Capital; suspeita é que um dos pacientes incendiou quarto

Um princípio de incêndio no CAPS AD IV Fátima Medeiros, assustou funcionários e pacientes no fim da tarde desta quarta-feira (10). A unidade fica localizada na Rua José Antônio, na Vila Rosa Pires, em Campo Grande.

Segundo informações apurada pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, um paciente que teria colocado fogo no quarto e dado início ao incêndio.

As informações são de que ninguém se feriu e o fogo já foi controlado rapidamente pela equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a gerente do CAPS, os pacientes estão sendo remanejados para as demais unidades na Capital, já que o local ficará fechado até passar por inspeção para verificar a segurança do prédio.

