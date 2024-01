Setor de máquinas teve queda de 11% em 2023, diz Abimaq

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), divulgou nesta quarta-feira (31), dados sobre o desempenho de 2023, registrando queda de 11%, totalizando R$ 285,9 bilhões, em sua receita líquida total.

Segundo os dados, o desempenho foi pior do que o esperado, já que o setor tinha a expectativa de queda abaixo de 10%.

As vendas no mercado doméstico caíram 15,4% em 2023, somando R$ 215,3 bilhões. E, segundo a associação, o recorde das exportações, que cresceram 14,6% em 2023, em comparação com o ano anterior, atingindo quase US$ 14 bilhões, ajudaram a não ter uma queda maior.

Já o consumo aparente de máquinas e equipamentos, que é o resultado da soma da aquisição de bens produzidos localmente com os importados, passou de R$ 403,4 bilhões em 2022 para R$ 356,9 bilhões no ano passado.

Para a Abimaq, a queda reforçou a preocupação do setor com o crescimento econômico sustentado para os próximos anos. O desempenho negativo em 2023 acabou se refletindo também sobre o quadro de pessoal ocupado. Segundo a Abimaq, 5 mil postos de trabalho deixaram de existir no ano passado. Com isso, o setor fechou o ano com 385 mil trabalhadores.

A Abimaq informou ainda que, para 2024, está previsto crescimento de 5,5% na receita interna e de 3,5% na receita total, com as exportações crescendo cerca de 0,6%.

