Silvio Santos segue internado, mas "se recuperando bem", diz assessoria

A assessoria do apresentador Silvio Santos informou, em conversa com a Quem, que ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando de um quadro de H1N1, contraído em julho e que já rendeu outra internação no mês passado.

“Sem novidades e se recuperando bem”, declarou a equipe do apresentar. Segundo o portal O Globo, uma fonte do hospital explicou que foi montado um esquema de “blindagem total” para impedir a divulgação de informações sobre o dono do SBT.

O apresentador está internado há quatro dias no Hospital Albert Einstein, onde, segundo assessoria, tem realizado exames e recebido cuidados médicos. Essa é a segunda vez em menos de 30 dias que o apresentador é internado, com a primeira, ocorrida em 17 de julho, também sendo motivada pela H1N1.

Desta vez, ele está sendo acompanhado mais de perto pelos médicos em exames que normalmente faz em casa, como de sangue e raios-X.

Ainda segundo O Globo, o estado de saúde do apresentador está preocupando os médicos responsáveis por seu tratamento.

