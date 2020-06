Sobreviventes, Kleber recebeu alta e Alexia está na Santa Casa

Kleber Oliveira Brito, 29 anos, e Alexia Lima de Carvalho, 19 anos, que sofreram em acidente que matou três, na MS-162, em Sidrolândia, foram encaminhados para a Santa Casa no domingo (14), mesmo dia da tragédia.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, Kleber teve alta ontem, por volta das 22h30, devido a melhora do estado geral. Ele foi submetido a exames de imagens e laboratoriais, sendo avaliado e liberado pelas especialidades de neurocirurgia, bucomaxilofacial, cirurgia geral e ortopedia.

Já Alexia continua internada. Ela está em recuperação pós-anestésica no centro cirúrgico devido procedimento pela ortopedia e bucomaxilofacial para correção de fratura do fêmur direito e fratura de mandíbula. O estado de saúde da jovem é considerado estável.

Os dois estavam no veículo com Victor Eduardo Zandona Rocha, 20 anos, Flávia Eduarda de Lima, 22 anos e Bruna Letícia de Lima Paim, 18 anos, que morreram após o veículo onde estavam colidir com um amontoado de terra a beira da MS-162. Os cinco seguiam para uma chácara em Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também