Três morrem e dois ficam feridos em acidente fatal

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Um acidente de trânsito matou três pessoas neste domingo (14), na MS-162 entre Sidrolândia e o Distrito de Quebra Coco.



Além das mortes de duas mulheres e um homem, outras duas pessoas ficaram feridas. A equipe do SAMU juntamente com o CORPO DE BOMBEIROS foram acionadas para atender a ocorrência, próximo a entrada da Aldeia.



Chegando ao local, um veículo parati de cor branca e placas HQH 6599 de Sidrolândia, que estava com 5 ocupantes, por motivos ainda desconhecidos, havia saído da pista vindo a capotar.



As outras duas vítimas foram levadas para o PS do Hospital local.



A perícia da capital foi acionada para identificação dos corpos.





