Visita de Zili anima pacientes em tratamento no Hospital Universitário da UFGD

O cão terapeuta da raça shitzu mini, Zili visitou Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), da Rede Ebserh, nessa quarta-feira (24), acompanhado pelas tutoras do projeto “Terapia com Patas”.

Na capital, Zili já é famoso por percorrer os hospitais e até já foi homenageado com uma uma pintura nas paredes do Humap-UFMS. A equipe do projeto saiu de Campo Grande para Dourados apenas para visitar o HU-UFGD.

“Nossa, eu achei muito legal essa iniciativa. Principalmente aqui na pediatria que a gente trabalha com essas crianças. Eu acho que faz toda a diferença no dia a dia, até na resolução do problema de saúde dessa criança”, afirmou a enfermeira do HU-UFGD, Nayara Andrade de Oliveira.

A gerente administrativa do hospital em Dourados, Danielly Vieira Capoano, ficou encantada com o cãozinho Zili. “Acho muito bacana, muito legal receber a visita do Zili aqui no nosso hospital. Quero parabenizar os idealizadores por essa ideia. É muito gostoso pegar ele assim, parece um bebezinho. É realmente terapêutico”, disse.

Uma fundadoras do projeto que também é graduanda em Psicologia., Keila Romano, contou que o projeto Terapia com Patas surgiu há três meses a partir de outro projeto que se encerrou há 1 ano e meio. "Nós ficamos carentes de levar esse amor, esse carinho pra dentro dos hospitais. Então eu e mais dois amigos realizamos esse grupo. Temos voluntários, cinco cães e já chegando mais”, contou.

Os cães do projeto são criteriosamente selecionados e treinados, com todas as vacinas em dia e exames de saúde realizados. “A gente tem todo um preparo. Primeiro, a gente conhece o animalzinho, verifica se ele tem um aporte para participar do um projeto. A gente tem todo um protocolo antes de levar o animalzinho para dentro de um hospital. Então ele tem que estar com as vacinas em dia, vermífugo. Tem que ser um animalzinho dócil”, explica a médica veterinária do projeto, Gabriela Freitas. Ela acrescenta que a sede do projeto é Campo Grande, mas existe a intenção de expandir o trabalho.

Segundo as organizadoras, os cães do projeto “Terapia com Patas” são sempre acompanhados por seus tutores e membros do projeto durante as visitas. Antes de ir ao hospital, os cães tomam banho e, após as visitas, passam por um processo de higienização.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também