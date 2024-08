Tony Ramos revela que sangramento intracraniano foi causado por vírus comum

O ator Tony Ramos revelou, durante entrevista ao Mais Você nesta terça-feira (27), que a causa do sangramento intracraniano que teve, que o obrigou a passar por duas cirurgias em maio deste ano, foi causado pelo vírus Epstein-Barr, considerado comum na população humana.

“Não bati, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha e por ali faz uma cultura e chegaram a uma conclusão que eu tinha o vírus Epstein-Barr, que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito baixa e o Epstein-Barr despertou, se aproveitou”, explicou o ator.

Segundo Tony Ramos, ele não se lembra de ter desmaiado em sua residência, e que foi encontrado desacordado na cama por sua esposa.

“Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância”, detalhou.

