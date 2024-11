Totem de autoatendimento facilita acesso a serviços de saúde na Capital

Carla Andréa, com PREFCG

Em fase de testes na Unidade de Saúde da Família (USF) 26 de Agosto, em Campo Grande, um novo totem de autoatendimento com inteligência artificial tem facilitado a experiência dos pacientes.

Dentre as funcionalidades estão identificação do usuário, escolha de serviços e integração ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. O sistema ainda está em fase de teste.

O totem foi projetado para garantir a identificação precisa dos pacientes. Ao chegar à USF, o usuário confirma sua identidade, e acessa um menu para escolher o tipo de atendimento desejado, seja consulta, aplicação de vacinas ou retirada de medicamentos.

O totem também integra o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), permitindo que os pacientes acessem seu prontuário do Ministério da Saúde, ao fazer login no equipamento.

A Agência Municipal de Tecnologia (Agetec) implementou essa solução, conforme a nova Lei de Licitações, que exige a análise de soluções tecnológicas, sem custos adicionais para o município.

Um telão na recepção foi colocado para melhorar a comunicação. Ele exibe as chamadas dos pacientes, substituindo as chamadas manuais e agilizando o atendimento. Após o procedimento, o profissional registra cada etapa no sistema, mantendo um histórico seguro e completo.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou o impacto positivo que a tecnologia pode trazer para o atendimento à população. “É uma inovação que chega para melhorar o dia a dia dos nossos moradores, oferecendo mais praticidade e confiança no acesso aos serviços de saúde”, disse.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também