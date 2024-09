TVE terá programa em rede nacional

A partir da segunda quinzena de setembro, o programa Agro Educativa apresentado por Osmar Bastos na Rede Educativa será exibido na EBC (Empresa Brasil de Comunicação), TV Brasil.

O programa será inserido em formato de dois blocos e duração de 26 minutos e vai ao ar nos sábados a partir das 6h30 (horário de Brasília).

Conforme a produtora, Elaine Silva, a EBC também exibe programas do Amazonas, Bahia, Pará, Paraná e Santa Catarina e no Centro-Oeste o Agro Educativa foi escolhido para a transmissão.

Ao JD1, Osmar Bastos falou da satisfação de ter conteúdo sul-mato-grossense em espaço nacional. "A gente já tem uma parceria com a EBC e TV Cultura de São Paulo, fiquei bastante satisfeito com a notícia. Eu to há 40 anos fazendo televisão, só faço agro, então é bom praticamente no fim da carreira, viver esse reconhecimento ,mesmo que seja uma estatal, a gente vai levar um produto de Mato Grosso do Sul para o Brasil inteiro ver".

O Agro Educativa é um programa informativo sobre o agronegócio no Estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo reportagens, entrevistas de estúdio e online, quadros específicos como os das cotações agrícolas e pecuárias, meteorologia, culinária regional, mercado de trabalho e agenda de eventos rurais.

O programa que completa dois anos neste mês, é exibido aos domingos às 9h30(horário MS), com reapresentação às terças-feiras às 7h.

A TV Brasil pode ser sintonizada pela TV UFMS - Campo Grande - Canal 2.1 HD e TVE MS Fertel Canal 4.1 HD.

Nas TVs por assinatura o conteúdo é disponibilizado na Sky - Canal 23 (DTH);Oi TV -Canal 20 (DTH); Claro TV - Canal 9 (DTH)Vivo TV; Gvt - Canal 234 e Net - Canal 531 (em HD).

