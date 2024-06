UFMS, UFGD e 10 campus do IFMS seguem em greve desde abril

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), polos de Campo Grande e Dourados, e a Universidade Federal da Grande Dourados, em greve desde abril, continuam com suas atividades suspensas até o momento.

Os professores e servidores de 106 instituições, entre universidades, institutos federais (IFs) e o Colégio Pedro II, pedem reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária, além da revogação de medidas aprovadas durante governo dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), atualmente existe uma defasagem de 22,71% no salário dos professores, acumulada desde 2016.

O governo chegou a assinar, na segunda-feira (27), um acordo com a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes-Federação), porém, a proposta não foi aceita pelo Andes e pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

O acordo prevê a reestruturação da carreira docente, um reajuste de salário de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, além de “reestruturação na progressão entre os diferentes níveis da carreira”.

No entanto, o Andes apontou que a valorização aconteceria “às custas de mais uma desestruturação”, já que haveria uma redução no número de graus que a carreira possui, passando de 13 para 10.

Em comunicado na terça-feira (28), o Sinasefe declarou que “a greve não acabou”.

