Van dos Direitos atende na Unidade de Acolhimento do Tijuca na sexta-feira

Os serviços da Defensoria serão levados aos acolhidos da Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA II), no Jardim Tijuca, na próxima sexta-feira (7), das 16h às 20h.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atua por meio da Van dos Direitos levando acesso de atendimento a quem, por algum motivo tem dificuldade de comparecer às unidades de atendimento do órgão.

“Será um mutirão ‌voltado para pessoas em situação de rua, que estão acolhidas na UAIFA II, justificando a Van em razão da distância dos usuários para o acesso aos prédios da Defensoria Pública”, destaca a coordenadora do Nudedh, defensora pública Thaísa Defante.

