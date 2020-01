Vídeo - "Ela é transtornada", diz missionária que agrediu sogra

Sarah Chaves, com informações do Jornal da Nova

A missionária e cantora, Lucimara Pires, 34 anos, aparece em um vídeo que começou a circular no último sábado (18) supostamente agredindo sua sogra de 73 anos.

No vídeo a cantora fala que a sogra a agrediu primeiro e que está gravando para que as pessoas vejam o que acontece na casa. Lucimara entrou em contato com o Jornal da Nova no domingo (19), e negou que tenha agredido fisicamente a idosa.

Lucimara contou que a discussão ocorreu no dia 7 de janeiro, e segundo ela, foi xingada e agredida pela idosa, que chegou a lesionar sua boca e no momento em que estava se defendendo, o marido, que é filho da idosa , começou a filmar para mostrar aos irmãos e familiares que estava sofrendo com as atitudes da mãe.

"A mãe do meu esposo é muito transtornada, aparentando um descontrole anormal, me agrediu sem motivos, com muitos insultos. Fui obrigada a respondê-la, sem qualquer violência. Não houve nenhuma agressão física", disse.

Segundo a cantora, a idosa não tinha onde ficar, por isso estava em sua casa . “Ninguém da família quer ficar com ela então resolvemos ficar até que uma filha alugasse uma casa aqui em Nova Andradina, para morar com ela, mas desde que estava em nossa residência, foi uma tribulação, uma perturbação, cheguei a ligar no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar no dia 7, mas me disseram que não podiam fazer nada”, explica.

A missionária diz que vai prestar depoimento na Delegacia, "levar a verdade", provas e que tem apoio dos familiares, dizendo que não a agrediu e sim apenas se defendeu das agressões que há um mês vem sofrendo da idosa. “Hoje, vai ver a condição que ela está vivendo com um filho que é solteiro, em um sítio no assentamento na Casa Verde”, disse

Uma neta da idosa denunciou Lucimara na Polícia Civil, no domingo, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina. O caso segue sendo investigado.

