Vídeo - Homem é atropelado por pneu e arremessado a metros de distância

Rauster Campitelli, com informações do R7

Um homem de muletas foi atropelado por um pneu que se desprendeu de um carro, em acidente ocorrido na noite do dia 1º deste mês, na Avenida Hilário Sebastião de Figueiredo, no bairro Santo Hilário, em Goiânia. Arremessado a metros de distância, o chaveiro Cleyton Gomes da Silva, de 39 anos, ficou internado em um hospital por oito dias, mas recebeu alta e passa bem.

Imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial mostram a aproximação do carro, que provocava faíscas no asfalto, e o pneu desgovernado atingindo violentamente o homem. Cleyton estava sentado em uma cadeira, conversando com amigos, de costas para o fluxo de trânsito.

Na última segunda-feira (11), uma irmã da vítima foi até à DICT (Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito) da capital goiana e registrou um boletim de ocorrência. Segundo ela, o motorista do veículo não prestou socorro e fugiu do local.

Segundo informações da Polícia Civil goiana, o chaveiro foi diagnosticado com traumatismo do fígado ou da vesícula biliar, lesões que devem ser comprovadas posteriormente por relatórios médicos encaminhados às autoridades responsáveis pela investigação.

Familiares do chaveiro também teriam identificado o suspeito pelo primeiro nome e forneceram informações à polícia, que deve procurá-lo para prestar esclarecimentos.

Confira o momento em que o homem é atingido pelo pneu e acaba sendo arremessado:

Deixe seu Comentário

Leia Também