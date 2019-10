Vídeo - Prédio residencial desaba em Fortaleza

Joilson Francelino, com informações do Uol

Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) e deixou uma pessoa morta e três feridas, em Fortaleza.

Ao site Uol, o tenente do Corpo de Bombeiros João Romário Filho, disse que duas viaturas estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). "Já era um prédio antigo, não era em construção. É difícil dizer quão antigo ele era. Não é um prédio novo, residencial, de sete andares", afirmou Romário.

O tenente evitou fazer uma previsão sobre o número de pessoas que estariam no imóvel. "Falaram em 10 a 15 pessoas, mas estamos trabalhando ainda...Trabalhamos sempre com o pior cenário, que é um prédio lotado, o que exige cuidado máximo. É um trabalho que é feito ao mesmo tempo em que se faz a varredura e ouvindo os indicativos sonoros", disse.

O prédio é cercado por estabelecimentos comerciais e fica em uma área nobre da capital cearense. "Na loja ao lado do prédio que desabou a parede foi afetada, caiu parcialmente. O cenário está isolado", explicou. As ruas próximas ao prédio foram isoladas e um dos cuidados é com vazamento de gás. "Quanto a risco de gás, ou ele tinha uma central ou uma unidade.

Ainda não há informações sobre se o prédio estava passando por reforma. Em vídeos divulgados pela internet, é possível ver o momento em que o prédio desaba. Carros próximos ficam tomados pela poeira que sobe em virtude do desabamento. Assista:

