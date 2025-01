Viu o Todynho por aí? Salsicinha desapareceu no Santa Emília e família pede ajuda

A família do Todynho, um salsichinha caramelo, está pedindo ajuda para encontrar o cachorrinho, que desapareceu na última quinta-feira (23) na Rua Cafundó, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Simone, que é uma das tutoras do animal junto de seu namorado, detalhou que o cachorrinho viveu sua vida dentro de casa e fugiu após conseguir abrir o portão da residência e tentar seguir a dona, se perdendo no meio do caminho.

Com sete anos de idade, Todynho é castrado, dócil e já teve um câncer no nariz e atualmente faz tratamento.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Todynho pode ser repassada através dos números (67) 99189-1086 ou (67) 99102-2719 , via WhatsApp.

