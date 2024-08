Voepass divulga lista com nome de passageiros mortos em acidente; confira

A Voepass Linhas Aéreas, dona da aeronave que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo, divulgou a lista com o nome dos 57 passageiros que estavam a bordo do avião e morreram.

A aeronave, modelo ATR-72 500, decolou da cidade de Cascavel, no Paraná, com um total de 61 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes, e tinha como destino final o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O nome dos tripulantes ainda não foi divulgado.

A morte das pessoas a bordo da aeronave foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pouco tempo após o acidente.

Confira a lista divulgada pela companhia aérea:

- Adriana Santos

- Adriano da Luca Bueno

- Adrielle Costa

- Alipio Santos Neto

- Ana Caroline Redivo

- Andre Michel

- Antonio Deoclides Zini Junior

- Arianne Risso

- Daniela Schulz Fodra

- Denilda Acordi

- Deonir Secco

- Diogo Avila

- Edilson Hobold

- Eliane Andrade Freire

- Gracinda Marina Castelo da Silva

- Hadassa Maria da Silva

- Hial Escarpine Fodra

- Isabella Santana Pozzuoli

- Jose Cloves Arruda

- Jose Fer

- Josecarlos Copetti

- Josgleidys Gonzalez

- Joslan Perez

- Kharine Gavlik Pessoa Zini

- Laiana Vasatta

- Leonardo Henriqueda Silva

- Lizibba Dossantos

- Lucas Felipe Costa Camargo

- Luciani Cavalcanti

- Luciano Trindade Alves

- Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

- Maria Parra

- Maria Valdete Bartnik

- Mariana Belim

- Mauro Bedin

- Mauro Sguarizi

- Miguel Arcanjo Rodridues Junior

- Nelvio Jose Hubner

- Paulo Alves

- Pedro Gusson do Nascimento

- Rafael Alves

- Rafael Fernando dos Santos

- Raphael Bohne

- Raquel Ribeiro Moreira

- Regi Claudio Freitas

- Renato Bartnik

- Renato Lima

- Ronaldo Cavaliere

- Rosana Santos Xavier

- Rosangela Maria de Oliveira

- Rosangela Souza

- Sarah Sellalanger

- Silvia Cristina Osaki

- Simone Mirian Rizental

- Thiago Almeida Paula

- Tiago Azevedo

- Wlisses Oliveira

