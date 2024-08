Avião que caiu em Vinhedo não tinha restrições e estava apto a voar

A Voepass Linhas Aéreas, dona do avião acidentando no início da tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, informou que a aeronave não tinha nenhuma restrição operacional e estava apta a voar.

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo”, afirmou a nota da empresa.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião, fabricado em 2010, estava em dia, e só venceria no dia 26 de junho de 2026.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação do acidente.

