Governo confirma morte de todos os passageiros que estavam em avião que caiu em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta sexta-feira (9), em entrevista à CNN, que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que caiu no início da tarde de hoje em Vinhedo, interior paulista, morreram.

A aeronave, modelo ATR-72 500, decolou da cidade de Cascavel, no Paraná, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo, e tinha como destino final o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo informações que circulam em grupos de entusiastas da aviação e de pilotos, dados preliminares indicam formação de gelo nas superfícies das asas, o que teria causado o avião a cair em movimento conhecido como parafuso chato, no qual a aeronave gira em seu próprio eixo de maneira quase que vertical.

De acordo com a prefeitura de Vinhedo, a aeronave caiu no condomínio residencial Recanto Florido. Segundo portais de notícias locais, o Corpo de Bombeiros está no local e isolou a área, já que existe o risco de explosão.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação do acidente.

