Lula pede um minuto de silêncio por vítimas de queda de avião em Vinhedo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às 62 pessoas que perderam suas vidas no acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9).

Durante cerimônia de inauguração da primeira Fragata Classe Tamandaré em Itajaí, em Santa Catarina, o presidente iniciou seu discurso pedindo um minuto de silêncio pelas vidas perdidas.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio pelas vítimas”, disse o presidente.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi até as redes sociais para lamentar a tragédia. "Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", afirmou.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também lamentou a tragédia, além de afirmar que as autoridades responsáveis já investigam as causas do acidente.

“O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação. A Anac e o Cenipa [Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos] estão adotando as ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso. Estou nesse momento saindo de Itajaí, Santa Catarina, em deslocamento ao Estado de São Paulo para poder acompanhar todas as operações”, disse.

