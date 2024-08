Adolescente fica ferida após ser atropelada em Costa Rica

Uma adolescente, de 16 anos, ficou ferida na noite de quinta-feira (22), em Costa Rica, cidade a 395 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelada por um veículo no cruzamento das ruas Amazonas e Ayrton Pereira Gonçalves, enquanto pilotava uma bicicleta elétrica.

Segundo o portal MS Todo Dia, o motorista, de 53 anos, estava parado no ‘Pare’ da Rua Ayrton Pereira Gonçalves quando, ao entrar na Rua Amazonas, acabou colidindo contra a bicicleta da vítima.

A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Fundação Hospitalar apenas com escoriações. O motorista foi conduzido à delegacia de polícia do município.

