Adolescente morre afogado em açude ao tentar salvar amigas em Sidrolândia

O adolescente Victor Augusto de Oliveira, de 13 anos, morreu afogado em um açude próximo a um condomínio em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele tentou salvar duas amigas antes da tragédia.

Victor e mais duas amigas estavam no Complexo Esportivo Brizola, quando decidiram ir até o local para tomar banho.

Segundo informações do site Noticidade, as duas meninas começaram a se afogar e o adolescente conseguiu salvar uma delas. O garoto retornou para o açude com intuito de resgatar a segunda amiga, enquanto a outra procurou ajuda de outro homem para salvá-los.

A testemunha conseguiu resgatar a segunda menina, mas quando iniciou a tentativa de salvamento de Victor, ele tinha desaparecido na água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Após alguns minutos de busca, o corpo do adolescente foi encontrado e levado a superfície para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. A mãe do garoto estava trabalhando no momento em que recebeu a notícia.

