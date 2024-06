Adolescente morre ao bater motocicleta em árvore em Chapadão do Sul

O adolescente Victor Kaio Dias Coelho, de 16 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (25), após colidir a motocicleta que pilotava numa árvore na rua D, no bairro Boa Esperança, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

A vítima era filho de Amaury, proprietário da Rádio Cultura FM, de Chapadão do Sul, e irmão do diretor da emissora, André Luiz Dias Coelho.

Segundo informações do site O Correio News, o acidente aconteceu por volta das 00h40 e a dinâmica aponta que Victor perdeu o controle da motocicleta, bateu no meio e depois colidiu contra a árvore. Moradores teriam ouvido o barulho e saíram para verificar, encontrando o jovem caído no asfalto.

Ele apresentava um afundamento de crânio e na face. Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, ele já não apresentava mais sinais vitais e a moto estava a 25 metros do corpo da vítima.

Ainda conforme informações do site local, uma testemunha afirmou que viu a motocicleta em alta velocidade, mas logo atrás estava uma caminhonete, de cor preta. Após o acidente, o veículo saiu da rua D e virou na rua J, descendo na contramão.

O caso estará sendo investigado pela Polícia Civil.

