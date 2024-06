Amostradinho! Com duas armas, traficante morre em confronto com a PM em Dourados

O traficante Willian de Oliveira de Lima, de 27 anos, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (28) ao entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar em uma residência conhecida como 'boca de fumo', na rua Ignacia de Matos Brandão, no bairro Estrela Porã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava com duas armas no momento da troca de tiros, sendo um revólver de calibre 38 e uma réplica tipo pistola. O criminoso ainda estava portando 245 gramas de maconha, duas balanças de precisão e R$ 79 que estava em seu bolso.

Informações policiais apontam que a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na região e ao passar pelo endereço citado, visualizou uma motocicleta estacionada em frente a residência e um indivíduo, que ao ver a viatura, correu para dentro da casa e Willian se escondeu nos fundos.

Na primeira abordagem, o suspeito afirmou que estava no local para comprar drogas e que Lima era o responsável pelo tráfico. Ao entrar no imóvel para realizar a abordagem, os policiais chegaram aos fundos da residência e se depararam com o traficante apontando duas armas, pronto para atirar, mas os militares foram mais rápidos e dispararam primeiro.

Conforme o site Ligado na Notícia, o traficante foi baleado e desarmado. Apresentando sinais vitais, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida pela própria polícia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.

Willian Lima tinha inúmeras passagens policiais, como tráfico de drogas na adolescência, além de furto, receptação, estelionato, e direção perigosa de veículo em via pública na maioridade. Ele deixou o presídio há poucos dias.

No local ainda estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

