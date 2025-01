Após matar genro, sogro é preso ao se apresentar à delegacia de Nioaque

Saiba Mais Polícia Homem é morto a tiros pelo sogro durante almoço de família em Nioaque

O homem, suspeito de ter assassinado o genro Dione dos Santos Cabral, de 37 anos, a tiros durante uma confraternização em um assentamento de Nioaque, durante a tarde do último sábado (25), foi preso por conta de um mandado de prisão ao se apresentar à delegacia nesta quarta-feira (29).

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o suspeito discutia com a sua filha em um assentamento localizado na Zona Rural da cidade de Nioaque, quando se apossou de uma arma de fogo, momento em que o genro interveio e tentou tirar a arma do suspeito que efetuou um disparo atingindo a vítima na região do tórax.

O sogro fugiu do local e não prestou socorro para vítima, que chegou a ser transferida para o Hospital Marechal Rondon, em Jardim, mas não sobreviveu e teria chegado sem vida a unidade hospitalar.

Após o registro da ocorrência e diante do que foi apurado, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo decretada pelo Poder Judiciário, e em seguida o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Nioaque.

Diligências foram empreendidas no sentido de localizar e capturar o suspeito, mas ele se apresentou na delegacia de polícia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido.

