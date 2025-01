Homem é morto a tiros pelo sogro durante almoço de família em Nioaque

Dione dos Santos Cabral, de 37 anos, foi morto a tiros na tarde de sábado (25) durante uma briga com o sogro, em um assentamento na cidade de Nioaque.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, a vítima estava em um almoço de família quando sua esposa começou a brigar com pai. Vendo a situação, Dione entrou na confusão para defender a mulher, momento em que foi baleado no peito pelo sogro.

Os familiares chegaram a socorrer o homem, o encaminhando para o hospital da cidade, onde ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Após o crime, o autor dos disparos, que não teve o nome divulgado, fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a discussão que resultou no homicídio.

