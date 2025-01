Atentado em bar deixa dois mortos e idosa ferida em Três Lagoas

Kaledy Jo Cabianca Nogueira, de 21 anos, e Oliver Danilo Canhadas Andrade, de 18 anos, foram assassinados a tiros no final da noite desta terça-feira (21), enquanto estavam na frente de um bar, na Vila Piloto, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Uma idosa, de 66 anos, que também estava no estabelecimento, ficou ferida após ser atingida com um disparo no braço, sendo socorrida por populares até o Hospital Auxiliadora.

Pelo menos três indivíduos em motocicletas participaram do atentado, segundo relatado por testemunhas para a Polícia Militar. Eles efetuaram diversos disparos e após o ato, fugiram e outras pessoas notaram que um carro também estaria envolvido, pois o ocupante também teria disparado.

Conforme noticiado pelo portal 24H News MS, quando a Polícia Militar chegou ao local dos fatos, Kaledy e Oliver não apresentavam mais sinais vitais e a idosa havia sido socorrida por terceiros. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas para constatar os óbitos dos dois jovens.

Ainda segundo o site local, os dois jovens tinham passagens pela polícia, incluindo crimes como roubo, furto, receptação, violação de domicílio, corrupção de menores, lesão corporal e vias de fato. O crime pode ter sido cometido por uma rixa envolvendo 'grupos rivais', que vinham trocando ameaças através das redes sociais.

No dia 9 de janeiro, Oliver e demais indivíduos participaram de uma tentativa de homicídio contra um grupo de pessoas no bairro Guanabara, mas a arma teria falhado no momento dos disparos.

