Atirador invade hospital de Chapadão e mata adolescente que cometeu latrocínio

Durante a noite desta segunda-feira (7), adolescente, de 15 anos, foi assassinado por um atirador que invadiu o Hospital Municipal de Chapadão do Sul e através da janela, disparou contra o garoto.

O menor infrator estava sob custódia policial, pois entrou em confronto com a Polícia Militar Rodoviária pela madrugada.

Ele era um dos suspeitos de ter agido em Aporé, no interior de Goiás, quando, na companhia de outros dois adolescentes, roubou o carro de Elielson Soares e ainda mataram o motorista antes de fugir, cometendo o crime de latrocínio.

Ele também tinha cometido uma tentativa de homicídio antes do roubo seguido de morte, onde a vítima capotou o veículo e foi socorrida em estado grave.

Conforme detalhes do site O Correio News, após o crime, o assassino fugiu e segundo informações, havia um Volkswagen Gol preto estacionado na Rua 14 ao lado do murro do hospital.

