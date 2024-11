Bombeiros capturam sucuri de 3 metros dentro de motor de carro em Ladário

Um homem presenciou uma situação inusitada na tarde de sexta-feira (8) em Ladário, na região do Pantanal sul-mato-grossense, após ver uma sucuri entrar no motor de seu veículo, que estava estacionado nas instalações do 6º Distrito Naval do município.

Logo após presenciar a cena, o homem ligou para o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu até o local e encontrou a cobra, de três metros de comprimento, enrolada no motor do veículo.

Para a retirada do animal, foi necessário utilizar um gancho especial. Após um exame visual do animal, os bombeiros não encontraram nenhum sinal de ferimento ou queimadura na cobra ela foi solta nas águas do Rio Paraguai.

“Após a captura foi verificado que a serpente não apresentava ferimentos e foi solta nas águas do Rio Paraguai”, detalhou o Corpo de Bombeiros.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também