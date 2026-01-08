Câmara de Deodápolis gastou mais de meio milhão de reais com diárias em 2025

Com mais de 200 registros identificados no Portal da Transparência, a Câmara Municipal de Deodápolis ultrapassou a marca de meio milhão de reais em despesas com diárias e viagens ao longo de 2025. Os dados oficiais mostram que os gastos atingiram o montante de R$ 526.330,00, valor destinado ao custeio de deslocamentos de vereadores e servidores para cursos, seminários e compromissos institucionais dentro e fora do Estado.

De acordo com os registros, os valores das diárias variam entre R$ 1.170,00, R$ 4.800,00 e chegam a R$ 5.700,00, conforme o destino e a duração das viagens. Entre os empenhos consta, por exemplo, viagem a Brasília (DF) para participação em seminário com o tema “Comunicação Institucional nas Câmaras Municipais: Transparência, Participação e Relação Interpoderes”.

Há ainda despesas relacionadas a viagem para Maringá (PR), com empenho referente à participação em curso intitulado “Dinheiro Público bem cuidado: Planejar, Executar e Prestar Contas”. Também foram registradas despesas referentes a capacitação com foco em ética, legalidade e conduta de servidores, agentes políticos e vereadores.

Os dados revelam que as viagens ocorrem praticamente todos os meses, envolvendo cursos e outros compromissos institucionais. A recorrência dos deslocamentos chama atenção especialmente diante do avanço da internet e da ampliação de cursos ofertados na modalidade EAD (Ensino a Distância), que dispensariam, em tese, deslocamentos presenciais.

No ano passado (2025), em reportagens publicadas o JD1 Notícias já havia acompanhado os gastos com diárias dos vereadores da Câmara de Deodápolis. À época, o presidente da Casa, vereador Carlos de Lima Neto Júnior, o “Juninho Lima”, justificou as despesas afirmando que “cursos técnicos são essenciais” para o exercício da função parlamentar.

Em nota, a presidência da Câmara afirma que nenhuma diária é concedida sem a devida demonstração de interesse público e sem correlação direta com as atribuições legislativas. O Legislativo municipal sustenta que as diárias são plenamente legais, possuem caráter indenizatório e não têm qualquer relação com remuneração, reajustes salariais, subsídios ou folha de pagamento, citando como base legal a Lei Complementar nº 08/2025.

A Câmara explicou ainda que os valores pagos aos parlamentares têm a finalidade exclusiva de custear deslocamento, alimentação, hospedagem e transporte urbano durante missões institucionais. Segundo a presidência, a maior parte das capacitações é ofertada por instituições sediadas em outros Estados, razão pela qual as viagens se fazem necessárias.

Por fim, a Casa reforça que todas as viagens registradas foram realizadas para o cumprimento de agenda pública institucional, com foco na qualificação técnica e no aprimoramento das atividades legislativas.

