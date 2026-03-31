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Investigação do Gaeco aponta esquema de favorecimento em prefeitura de MS

Esquema envolveria licitações fraudulentas e desvio de recursos públicos

31 março 2026 - 10h38Vinicius Costa
Quantia em dinheiro apreendida durante a operaçãoQuantia em dinheiro apreendida durante a operação   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (31), uma operação contra um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos públicos na Prefeitura de Coronel Sapucaia, com cumprimento de mandados em quatro municípios do Estado.

Batizada de “Mão Dupla”, a ação é a segunda fase da Operação Pretense. Ao todo, são cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além de 13 medidas cautelares, incluindo restrições de acesso a prédios públicos, proibição de contato entre investigados e uso de tornozeleira eletrônica. Também foram expedidos dois mandados de busca pessoal e dois de afastamento de funções públicas.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e são executadas nos municípios de Coronel Sapucaia, Amambai, Ponta Porã e Caarapó. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de fraudar licitações, desviar recursos públicos e obter vantagens indevidas em contratos firmados pela administração municipal.

Segundo o MPMS, o esquema envolveria agentes políticos, secretários, servidores públicos e empresários ligados ao município. As irregularidades investigadas incluem fraude em processos licitatórios, peculato-desvio, corrupção passiva e pagamentos irregulares em contratos públicos.

A operação é desdobramento de ações realizadas em dezembro de 2024, quando a primeira fase da Pretense teve como alvos a prefeitura e empresas vinculadas a um grupo familiar. O nome “Mão Dupla” faz referência a um suposto padrão de negociação ilícita entre os investigados, sintetizado na expressão “você me ajuda que eu te ajudo”, conforme apurado pelos investigadores.

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