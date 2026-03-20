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Transparência

Justiça manda Santa Casa apresentar contabilidade detalhada em 30 dias

Segundo a ação judicial, o objetivo é apurar a transparência, a governança e a eventual existência de conflitos de interesse na gestão

20 março 2026 - 08h22Vinícius Santos
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação/Santa Casa)

A Justiça determinou que a Santa Casa de Campo Grande, maior hospital de Mato Grosso do Sul, apresente, em até 30 dias, dados contábeis ao Instituto Artigo Quinto (IA5º), referentes a janeiro de 2023 em diante. A medida ocorre após a instituição permanecer inerte quanto ao fornecimento das informações solicitadas administrativamente.

Entre os documentos exigidos estão:

  • - Contratos: todos os contratos administrativos e privados da Santa Casa e de sua Operadora de Saúde, incluindo gestão, consultoria, auditoria, planos de saúde e fornecimento de produtos e serviços.

  • - Documentação fiscal e financeira: notas fiscais, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, ordens de pagamento e registros contábeis.

  • - Relatórios detalhados: informações sobre contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, empréstimos, renegociações financeiras, aditivos contratuais e operações extraordinárias.

Segundo o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, houve “inércia/recusa” da Santa Casa em fornecer os dados após o pedido administrativo feito pelo IA5º. A decisão foi baseada em parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O objetivo da medida é apurar a transparência, a governança e possíveis conflitos de interesse na gestão da maior instituição hospitalar filantrópica do estado. O magistrado também determinou a intimação das partes e atribuiu segredo de Justiça à lide, devido à sensibilidade dos documentos a serem apresentados.

Ação Judicial - O Instituto Artigo Quinto (IA5º) busca, por meio da ação em exame, a produção antecipada de provas para apurar possíveis conflitos de interesse, irregularidades administrativas e má gestão de recursos públicos na Santa Casa, maior hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul.

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