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Eleito para novo mandato, Romão Ávila Milhan Júnior seguirá na chefia do MPMS

Eleito com 224 dos 233 votos, o Procurador-Geral defende o fortalecimento do diálogo institucional, a modernização administrativa e o aprimoramento da atuação finalística do Ministério Público

23 março 2026 - 08h54Vinícius Santos com informações do MPMS
Promotor de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior - Foto: DecomPromotor de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior - Foto: Decom  

O comando do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) continuará sob a liderança do promotor de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior, eleito Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2026–2028, em votação realizada na última sexta-feira (20). Conforme informações do Ministério Público Estadual, dos 233 membros, todos participaram da votação. Romão Ávila recebeu 224 votos (96,13%), obtendo a totalidade dos votos válidos.

Findado o pleito eleitoral, o nome do promotor de Justiça será encaminhado ao Governo do Estado para formalização. A posse está prevista para maio de 2026, e o novo mandato deverá ser pautado pelo diálogo institucional, pela modernização administrativa e pelo fortalecimento da atuação finalística, projetando um Ministério Público cada vez mais eficiente, tecnológico e próximo da sociedade.

Plano de gestão orientado ao futuro

Para o novo mandato, o Procurador-Geral de Justiça eleito apresentou um plano de gestão estruturado em eixos estratégicos, com foco na eficiência institucional, na inovação tecnológica e na valorização dos membros e servidores. Entre as prioridades, destaca-se a consolidação da transformação digital, com a finalização dos estudos e o início da implantação de um novo sistema de processos e procedimentos nativamente digital, concebido com Inteligência Artificial integrada para automação de rotinas e apoio qualificado à tomada de decisões.

O projeto LuminIA será expandido de forma transversal, com o desenvolvimento de soluções aplicadas a áreas especializadas, como a defesa da infância e da juventude e a proteção do patrimônio público.

Fortalecimento da atuação finalística e do suporte aos membros 

A gestão 2026-2028 prevê o fortalecimento da atuação estratégica dos Centros de Apoio Operacional (CAOs), Núcleos Técnicos e Grupos Especializados, com definição de prioridades baseada em indicadores sociais sensíveis. Também está prevista a reestruturação do Compor, ampliando sua capacidade de apoio aos membros em demandas complexas, bem como a instituição de Centrais de Apoio às Promotorias de Justiça, voltadas ao suporte cartorário especializado e compartilhado.

No campo da investigação, o plano contempla o aperfeiçoamento de ferramentas de inteligência, como o Mercúrio, voltado à análise estruturada de quebras de sigilo bancário, além da liderança do MPMS na integração nacional de inteligência investigativa, por meio das iniciativas Hórus Connect e Rede Cronos MP.

Valorização humana, gestão e segurança institucional

A valorização das pessoas ocupa posição central no plano de gestão, com a criação da Escola de Liderança e Gestão, programas permanentes de capacitação, iniciativas voltadas à saúde mental e ao bem-estar, além do aprimoramento da gestão por dados e do uso de ferramentas de Business Intelligence.

No âmbito da segurança institucional, está prevista a ampliação do projeto “Mais Prudente, Mais Seguro”, incluindo monitoramento eletrônico integrado das unidades do MPMS, funcionamento 24 horas por dia e reforço do efetivo policial nas comarcas, especialmente naquelas desprovidas de agentes próprios.

Compromisso institucional

Reconhecido por sua atuação junto à Conanmp e à ASMMP, Romão Avila Milhan Junior destacou que a defesa das prerrogativas da carreira, o fortalecimento da atuação institucional nos Tribunais Superiores e a busca por uma dotação orçamentária justa e compatível com as funções constitucionais do MPMS permanecerão como diretrizes permanentes da gestão.

“Nossa missão é assegurar que o MPMS continue sendo um instrumento efetivo de transformação social, utilizando a inovação como meio para entregar uma justiça mais célere, qualificada e acessível à sociedade sul-mato-grossense”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça eleito.

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