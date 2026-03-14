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JustiÃ§a

TrÃªs magistrados disputam no TJMS vaga de desembargador deixada por Djailson de Souza

O processo serÃ¡ submetido Ã  anÃ¡lise do Tribunal Pleno do Tribunal de JustiÃ§a

14 marÃ§o 2026 - 18h41VinÃ­cius Santos

Três juízes disputam a vaga de desembargador deixada por Djailson de Souza no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Os nomes dos magistrados constam no Diário da Justiça, e a escolha segue o critério de antiguidade.

Os nomes são, Cezar Luiz Miozzo, juiz de Direito da 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante e Comunitária da comarca de Campo Grande; Vitor Luis de Oliveira Guibo, juiz de Direito substituto em segundo grau; e Wagner Mansur Saad, juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal da comarca de Campo Grande, atualmente convocado para atuar no segundo grau.

Conforme decisão do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, Dorival Renato Pavan, o processo já está devidamente instruído para o prosseguimento da seleção e segue para posterior apreciação pelo Tribunal Pleno.

Aposentadoria - O desembargador Djailson de Souza se aposentou voluntariamente após mais de 35 anos de atuação na magistratura. Ele tomou posse no cargo de desembargador em 21 de outubro do ano passado, após promoção por antiguidade deliberada pelo Órgão Especial em 1º de outubro de 2025, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Ao longo da carreira, Djailson de Souza atuou em diferentes funções no meio jurídico, tendo trabalhado em cartório, como escrevente, professor e advogado, antes de ingressar na magistratura.

Em 1990, foi aprovado em concurso para juiz substituto em Mato Grosso do Sul, tomando posse em Campo Grande. Durante a trajetória, atuou nas comarcas de Sete Quedas e Corumbá, chegando posteriormente à Capital, onde passou pela 7ª Vara do Juizado Especial e pela Vara do Juizado Especial de Trânsito. Nesses cargos, ficou conhecido pelo empenho na efetividade das decisões.

Ao comentar a aposentadoria, o magistrado afirmou que deixa a carreira com sentimento de realização e que pretende dedicar mais tempo à família, especialmente aos filhos, netos e à esposa.

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