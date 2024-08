Carro bate na traseira de moto e garupa morre em acidente na BR-163, em Dourados

A jovem Thais Alessandra Bezerra Lopes, de 23 anos, morreu em um grave acidente no início da noite deste domingo (18), envolvendo um veículo Toyota Corolla, na BR-163, entre os distritos de Vila Vargas e São Pedro, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela estava na garupa da uma motocicleta, conduzida por um rapaz.

O acidente aconteceu no momento em que o veículo de passeio acabou atingindo a traseira da motocicleta e derrubando as duas vítimas, tanto Marcos, que era o piloto, como Thais, na garupa. Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia.

Conforme o site Ligado na Notícia, com a queda, o piloto sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros, contudo, Lopes sofreu um trauma na cabeça e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda pelo local.

A equipe da CCR MSVia também foi acionada, mas nada pode fazer para reverter o quadro da vítima. Além dos resgates, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e tentou encontrar o motorista do carro, porém, ele não foi localizado e as buscas prosseguem.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

