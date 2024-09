Casa de prefeita é alvejada por tiros durante a madrugada em Jardim

A residência da atual prefeita e candidata a reeleição Clediane Matzembacher (PP), foi alvejada por disparos de arma de fogo, na madrugada deste domingo (29), no Jardim São Francisco, em Jardim - a 239 quilômetros de Campo Grande.

Um dos tiros atingiu a janela do quarto de Clediane, que estava dormindo no momento do fato, acompanhada do marido, Gilson Matzembacher. Ninguém ficou ferido na ocorrência, conforme o site Jardim MS News.

Conforme o site local, o tiroteio aconteceu por volta da 1h da madrugada. Segundo detalhes, Clediane levantou para verificar o que estava acontecendo e se deparou com a janela do quarto destruída pelos disparos.

A Polícia Militar esteve no local e conversou com a prefeita. Foi informado que câmeras de segurança flagraram dois indivíduos em uma motocicleta saindo do local. Não há informações a respeito da motivação e quem seriam os atiradores.

Além dos militares, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local também para realizarem os levantamentos de praxe.

Até o momento, a prefeita e candidata a reeleição Clediane Matzembacher não se pronunciou sobre o caso.

